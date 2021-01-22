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пятница, 22 января 2021 15:34

Google хочет отключить поисковик целому континенту

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Google хочет отключить поисковик целому континенту
Google предлагает СМИ заключить соглашение с сервисом Google News Showcase. Фото: pixabay.com

Google может отключить поисковик в Австралии.

Такой шаг компания планирует сделать, если Сенат примет новый Кодекс игроков медиарынка, сообщила управляющая директор Google Australia Мел Сильва.

Согласно этому решению Google и Facebook должны будут платить СМИ Австралии за размещение новостного контента.

"Если Кодекс вступит в силу в его нынешнем виде, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим, особенно когда есть другой путь вперед, что позволяет нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы", - отметила директор.

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Вместо этого Google предлагает СМИ заключить соглашение с сервисом Google News Showcase, в который в течение 3 лет компания может вложить до $1,3 млрд.

Министерство юстиции США подало иск против владельца Google. Компанию обвинили в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор.

22 декабря 2020 Google и Facebook решили объединиться в борьбе с антимонопольными исками.

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