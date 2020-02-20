Гончарук полетел в Новые Санжары

В селе будет работать штаб правительства. Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Полтавскую обл.



В Новых Санжарах будет работать оперативный штаб правительства, написал он в Facebook.



Сейчас в селе продолжаются столкновения. Митингующие выступают против размещения украинцев из Китая в санатории Нацгвардии. Полицейские оттесняют их с дороги.

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"Безотлагательно вылетаю в Полтавскую область. Оперативный штаб Правительства будет работать в Новых Санжарах", - написал Гончарук.

Утром 20 февраля самолет компании SkyUp с эвакуированными из Китая людьми почти 2 часа кружил над Харьковской областью. Затем развернулся на Киев. Приземлился в "Борисполе" - там его дозаправили. В это время МВД сообщило, что самолет возвращается в Харьков. Оттуда эвакуированных доставят в закрытый медицинский центр Национальной гвардии в Новых Санжарах на Полтавщине. Жители Новых Санжар протестуют против размещения у них эвакуированных из Китая людей.