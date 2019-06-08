Голобородько в интернете троллит президента Зеленского

В социальной сети Twitter появился аккаунт персонажа сериала "Слуга народа" Василия Голобородько, который троллит действующего президента Владимира Зеленского.

На странице написали, что аккаунт - это виртуальная копия президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партия Зеленского хочет закупить смартфоны для бабушек

Голобородько освещает события, происходящие в стране. Подает их в юмористическом виде.

По состоянию на 8 июня на аккаунт подписаны 1269 пользователей.

Автор: Twitter На аккаунте шутливо рассказывают новости

С 22 мая украинский сериал "Слуга народа" стал недоступен на YouTube в России. Это сделано по просьбе правообладателя. До этого весь сериал находился в общем доступе на YouTube на официальном канале "Студии "Квартал 95", которая создала его.