Годовщина Православной церкви Украины: назвали подробности празднования

Епифаний начал службу в Софии Киевской по случаю годовщины поместной церкви Фото: uk.wikipedia.org

Православная церковь Украины 14 декабря проведет расширенный Архиерейский собор по случаю годовщины Объединительного собора. На нем было утверждено создание Поместной Украинской Православной Церкви и избран ее предстоятеля - митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Заседание с участием всего епископата УПЦ будет в Национальном заповеднике "София Киевская".

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ на своей странице в Facebook.

"В воскресенье, 15 декабря, полнота нашей Церкви отмечать знаковое событие - годовщину Собора, который год назад утвердил церковное единение трех ветвей украинского православия в Православной церкви Украины. На этом Соборе был принят Устав Единой поместной церкви и избран ее предстоятеля - Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания. По этому случаю накануне, 14 декабря 2019, в Киеве состоится расширенный Архиерейский собор с участием всего епископата Украинской православной церкви, пройдет торжественный молебен в Святой Софии, а также всенощное бдение в кафедральном храме УПЦ - Свято-Михайловском Златоверхом соборе ", - говорится в сообщении.

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В октябре прошлого года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украины. 6 января 2019 в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию томос о признании канонической автокефалии ПЦУ. 3 февраля состоялась интронизация Епифания.

По состоянию на октябрь Православная церковь Украины насчитывала семь тысяч приходов, 47 епархий и 77 монастырей.

Синод Православной церкви Украины решил выделить почетном патриарху Филарету пожизненное право на проживание в здании церкви и совершения богослужений во Владимирском соборе. Такое решение было принято за былые заслуги патриарха Филарета и в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата".