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вторник, 26 января 2021 13:26

Глупая власть может привести нас к поражению в войне - историк

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Глупая власть может привести нас к поражению в войне - историк
Сергей Громенко: Рано или поздно закончатся деньги. Россия обречена. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Общество должно еще сформировать консенсус относительно войны на Донбассе. Все должны осознать, что РФ - агрессор. Украина - жертва. А Донбасс и Крым не виноваты, что их оккупировали.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Многие жители этих регионов приветствовали русские войска. До 2014 года считали себя скорее частью Советского Союза и России, чем независимой Украины. Должны четко идентифицировать людей и жертв оккупации. Принять закон о коллаборационизме, который будет декларировать, что "министр" самопровозглашенных республик или Крыма - коллаборационист. Уборщица его кабинета - жертва обстоятельств. Этот закон должен гарантировать тюрьму первым и люстрацию вторым", - отмечает Сергей Громенко.

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По его словам, важнейшие победы в русско-украинской войне полученные весной 2014-го в Харькове и Одессе.

"Все последующие события являются следствием того, что Украина не сдалась, не развалилась. Россия пыталась удержать свои завоевания на нашей территории. После боев за Дебальцево 2015 года и подписания вторых Минских соглашений Киев и Москва находятся в состоянии динамического равновесия. РФ медленно, но верно приближается к поражению. Кремль не получил, чего хотел. Украина не покорилась. Москва нагребла на себя кучу санкций. Рано или поздно закончатся деньги. Она обречена.

Впрочем, проигрыш одной стороны не обязательно означает победу второй. Часто проигрывают обе. Нашу страну может расшатать какая-то глупая власть так, что мы потерпим поражение. Надо чистить пулемет и сохранять спокойствие", - добавляет историк.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

С августа 2020 года на Донбассе действует так называемое всеобъемлющее перемирие.

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