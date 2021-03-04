Глобальный уровень свободы падает 15-й год подряд - Freedom House

Сообщили о падении рейтинга свободы. Фото: Getty Images

Уровень свободы в мире падает 15-й год подряд, затяжной демократический спад углубляется.

Число свободных стран сократилось до 82. Частично свободными эксперты назвали 59 государств, несвободными – 59, говорится в ежегодном отчете "Свобода в мире 2021", который обнародовала международная правозащитная организация Freedom House.

Почти 75% населения планеты в 2020 году жило в странах, где снизился уровень свободы, сказано в отчете.

Спад привел к утверждениям о якобы неполноценности демократии. Сторонниками этой идеи во Freedom House называют официальных лиц России и Китая, которые стремятся усилить свое международное влияние, уклоняясь при этом от ответственности за злоупотребления, а также антидемократических деятелей внутри демократических государств.

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор жителю Крыма Олег Приходько, которого обвиняли в подготовке терактов. Его приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима и уплате штрафа в размере 110 тыс. рублей.