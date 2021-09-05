"Глаза и расширенные зрачки" - мать просит помощи на лечение дочери

Автор: Фото предоставлено Натальей Тимановськой 5-летняя Кира Тимановська из села Тимченко Чернобаевского района Черкасской проходит лечение и реабилитацию. Была врожденная грыжа в копчиковой отделе позвоночника. Обнаружили недержание мочи, ниже колен отсутствуют ощущения на раздражители, дисплазию. Нужна помощь.

5-летняя Кира Тимановськая из села Тимченки Чернобаевского района Черкасской области проходит лечение и реабилитацию. Имела врожденную грыжу в копчиковой отделе позвоночника. Обнаружили недержание мочи, ниже колен отсутствуют ощущения на раздражители, дисплазию. Перенесла операции. На препараты, электростимулятор и лечения нужна помощь.



"Патология Киры обнаружили на 34-й воскресенье. Срочно сделали кесарево сечение. В копчиковой отделе позвоночника была грыжа. Впоследствии обнаружили недержание мочи, ниже колен отсутствуют ощущения на раздражители, дисплазию. Кире сделали операцию, переливание крови. Обнаружили гидроцефалию, - рассказала Gazeta.uaямать Наталья Тиманоськая. - У 2 года Киру прооперировали. Была долгая реабилитация. В мае с ноги в тазовое дно пересадили нерв. После этой операции дочь в течение года должна почувствовать позывы стул, а затем и контролировать. Мы прошли МРТ головного мозга и копчикового отдела позвоночника. В апреле у Киры был 30-минутный приступ ступора. Это случилось в 5 утра. Я услышала, что Кира будто что-то жует и позывы рвоты. Я к ней, не реагирует. Глаза открыты и расширенные зрачки. И "жует". Как овощ. У нее такой был ступор на протяжении получаса. Скорая приехала, то уже все прошло. Кира спала ... Нужны препараты, стоимость которых 10 тысяч гривен. Курс лечения 2 месяца. Необходим электростимулятор с зондами и прокладками, стоит 3 тысячи гривен. А с 7 лет надо будет другой, в 10 раз дороже. В августе Кира прошла послеоперационную реабилитацию. У нее большой страх ходить и самостоятельно стоять. Положительных результатов пока никаких. Но все впереди. Просим в неравнодушных людей помощи на лечение".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Появилась сила в мышцах" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7451 0595 0874 или Сбербанка: 5167 8031 0817 1377 (Тимановськая Наталья Алексеевна).