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понедельник, 29 июля 2019 13:44

Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности

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Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Председатель Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю Фото: Днепр Вечерний

Председатель Нацполиции Сергей Князев уволил начальника управления в Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

И.о. руководителя полиции в Днепропетровской области назначен Артем Васицкий, сообщает пресс-центр Национальной полиции.

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"Приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым освобожден от занимаемой должности начальник Главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря", - говорится в сообщении.

В сети всплыло видео, как в сентябре 2018-го спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя начальника полиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери.

ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей. Сам он уверял, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить Глуховерю.

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