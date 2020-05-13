Главу Одесской таможни задержали на взятке

Руководителя Одесской таможни Михаила Грибанова задержали на взятке. Фото: Telegram

Сотрудники СБУ задержали на взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова.

Это произошло 13 мая в Одессе. Об этом сообщает журналист-расследователь Евгений Плинский, а также местные СМИ.

В то же время официального подтверждения о задержании Грибанова пока нет. При этом пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в комментарии hromadske подтвердила, что СБУ проводит следственные действия относительно руководства Одесской таможни по делу о коррупции. По ее словам, дело связано с "масштабной коррупционной схемой". Однако, Гитлянская не назвала конкретных фигурантов дела.

В СБУ сообщили, что полная официальная информация по этому делу будет завтра, 14 мая, утром.

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Михаил Грибанов занял должность председателя Одесской таможни 6 марта этого года. Он победил первый открытый конкурс ГТСУ на руководящие должности в регионах. Конкурс проходил в три этапа и длился 45 дней.