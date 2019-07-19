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пятница, 19 июля 2019 16:13

Главреда "РИА Новости-Украина" оставили под стражей

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Главреда &quot;РИА Новости-Украина&quot; оставили под стражей
Судьи отказали защиты, просил смягчить меру пресечения. ФОТО: УНИАН

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского оставили под стражей до 19 сентября. Его обвиняют в государственной измене.

Такое решение принял Подольский райсуд Киева, передает "Интерфакс".

Таким образом коллегия судей приняла представление стороны обвинения и отказала защите Вышинского, который просил смягчить меру пресечения к личному обязательства.

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Поддержать Вышинского на предварительное заседание приезжала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Вышинский 2014-го участвовал в ложном освещение аннексии Крыма и сотрудничал с оккупантами и российскими захватчиками. В начале войны в Донбассе сотрудничал с боевиками группировки ЛНР и ДНР. Имеет российское гражданство и государственные награды страны-агресоркы. СБУ подозревает его в "создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины" и "государственной измене".

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