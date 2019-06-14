Главного персонажа "Сватов" исключили из черного списка Минкульта

28 ноября 2017-го Федора Добронравова внесли в черный список Минкульта. Фото: Униан

Российский актер Федора Добронравова исключило из перечня лиц, которые создают угрозу украинской национальной безопасности.

Обновленный "черный список" 14 июня обнародовал Минкульт. Его составляют на основании обращений СНБО, СБУ и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Сейчас в список внесены 147 человек.

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В ноябре 2017 года Добронравову запретили въезд в Украину на 3 года и внесли в "черный список". Причиной называли антиукраинские публичные заявления актера, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма. В конце марта 2019-го Окружной админсуд Киева решил, что запрет СБУ на въезд в Украину Добронравову противоправный и отменил его.

Официальный уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского, адвокат Сергей Кальченко помог российскому актеру Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд в Украину.