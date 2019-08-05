"Главное не скатиться до уровня Буркина-Фасо с черноземом" - эксперт о вызовах перед Украиной

Максим Стриха: люди везде в мире меньше хотят изучать естественные науки. Стремятся к тотальному упрощению. Фото: Тарас Подолян

Главный вызов, который сейчас стоит перед нашим государством, это - война. Но есть много других.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал ученый, заместитель министра образования и науки Максим Стриха.

"Конечной целью России будет оставаться уничтожение субъектности Украины. Важно, сможем ли мы остаться высокообразованными. Или скатимся до уровня Буркина-Фасо с черноземом", - отмечает эксперт.

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Большим трудом еще действующей на сегодня команды Минобразования началось оздоровление школ и вузов, говорит Максим Стриха.

"В науке начали увеличивать финансирование, равняться на европейские стандарты. В этом году впервые ВНО по физике сдавали на тысячу человек больше, чем в прошлом. Ранее многие годы здесь был спад. И это тоже не только наша проблема. Люди везде в мире меньше хотят изучать естественные науки. Стремятся к тотальному упрощению. Считают, что лучше быть юристами и менеджерами", - добавляет ученый.

Полное интервью с Максимом Стрихой читайте в журнале "Країна" от 8 августа.