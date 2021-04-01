"Главная задача - найти хлеб" - переселенка вспомнила, как выживали в Сибири

Женщина вспоминает, что жизнь была трудной, не хватало еды и одежды. Фото: Валерий Шмаков

Советская власть начала вывозить украинских патриотов в Сибирь с 1939 года. Первые семьи наказывали за патриотизм к Украине во время польского правления.

Семью 83-летней Марии Хрупович вывезли по доносу местного пьяницы. Они пробыли в ссылке 6 лет.

Женщина вспоминает, что жизнь была трудной, не хватало еды и одежды.

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"Донашивали одежду, которая была на нас при выезде. Мама спрятала мех и дорогие перстни, которые успела схватить из дома. Выменивала их на одежду, два ведра картофеля, муку или другие продукты. Зимой мы, маленькие дети, в мороз и вьюгу шли на колхозные поля и выкапывали из-под снега замерзшую картофелину. Все лето ходили по тайге, собирали травы, сушили грибы. Привычное блюдо - жмых - отходы древесины, стружка. Это перетирали в порошок и ели, как торт. У всех украинцев там главной задачей было - найти хлеб ", - рассказала женщина.

Полное интервью с Марией Хрупович читайте в журнале "Країна" от 1 апреля.

С 1944 года по 1946 год украинцев принудительно депортировали из Польской республики в СССР. Очевидицей тех событий стала переселенка Вера Бонь. По ее словам, первые советы пришли в Польшу в 1939 году. Провели 3 месяца, а за ними немцы.