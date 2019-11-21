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четверг, 21 ноября 2019 10:12

Главная угроза государству сейчас снова идет от власти

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Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Алексей Панич: Политики говорят об уступках агрессору, которые делать не достойно. Пытаются их продавить в ущерб украинским национальным интересам. Фото: Слово и Делом

Президент Виктор Янукович 21 ноября 2013 заявил о приостановлении переговоров об ассоциации с Европейским Союзом. В Киеве на Майдан Независимости вышли недовольные таким решением студенты - началась Революция Достоинства.

Около 1 тыс. человек остались ночевать в центре столицы. К утру термин "Евромайдан" стал трендом Twitter. В течение нескольких дней митинги с требованием продолжить курс на евроинтеграцию начали собираться других городах.

24 ноября в Киеве на Народное вече вышли около 100 тыс. участников, во Львове - около 20 тыс. Также в эти дни продолжались массовые акции в Луганске, Днепропетровске, Харькове, Донецке, Одессе, Черкассах и других городах. Однако в некоторых городах митинги были разогнаны силовиками.

- Революция достоинства показала украинцам, на что они способны. Для многих этот период является одним из величайших в современной истории независимой Украины. Он - символ общественного объединения.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит философ Алексей ПАНИЧ, 59 лет.

- Народ смог четко поставить себе цель и достичь ее. Удалось сбросить ненавистного президента и развернуть государство в сторону европейской цивилизации. Наконец на государственном уровне смогли понять, что россияне не являются нашими друзьями. Хотя, к сожалению, сейчас постепенно это забывается и уходит на второй план, - считает философ. - Очень важно не потерять эти достижения. Но в любом случае долго будем вдохновляться Революцией достоинства в трудные времена.

Какие достижения Майдана определяют нашу жизнь сегодня?

- Первое, что приходит в голову это - материальные вещи. Получили безвиз и торговую ассоциацию с Европейским Союзом. Это - были одни из ключевых требований людей, выходивших на протесты в 2013-2014 годах. Поэтому можно сказать, что на внешней арене, нам удалось достичь поставленных целей.

Зато сейчас есть много проблем с внутренней ситуацией в стране. Идет борьба за то, чтобы сохранить и не потерять достоинство, которое отстаивали люди на Майдане. Главная угроза государству сейчас снова идет от власти. Политики говорят об уступках агрессору, которые делать не достойно. Пытаются их продавить в ущерб украинским национальным интересам.

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Какие достижения революции потеряны или под угрозой?

- Пока ничего не потеряли катастрофически. Однако есть большая угроза этого. Она связана именно с капитуляционным вектором, который выбрали президент Зеленский и его окружения. Хотят закончить войну любой ценой. В наших реалиях это будет означать поражение и возвращение под влияние Кремля.

Также наблюдается откат в общей политической плоскости в Украине. Это ярко иллюстрирует позорное уголовное дело против бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Это похоже на возвращении в домайданное прошлое с политическими преследованиями оппонентов.

Действительно можем вернуться к домайданному состоянию?

- Есть большая угроза. Однако точкой преткновения в этом процессе является то, насколько большое количество украинцев готово сопротивляться этому. Должны быть бдительными и следить не только за действиями нашей власти, но и по общеевропейской конъюнктурой. На Западе, в России и Украине есть много тех, кто хотел бы видеть наше государство таким, как в 2012 году.

Почему Европа стремится к этому?

- Активное желание Украины к членству в ЕС Россия воспринимает как угрозу собственным национальным интересам. Поэтому враждебно относится к Европе. Мол, они поощряют Украину убежать от влияния РФ. Не говоря уже о НАТО. Наше членство там будет означать, что под Харьковом могут стоять ракеты, которые за две минуты долетят до Москвы. Это будет катастрофой оборонной политики Кремля. Россияне лягут костьми, чтобы не допустить нашего сближения с Европой и НАТО. Европейцы же со своей стороны не готовы к масштабному расширению и включению Украины в свой состав. Им проще отдать Киев под протекторат Путина и избавиться от лишних хлопот и факта открытой войны и континенте. Нас ждет роль Турции. Европейский Союз уже десятилетиями тормозит ее вступление. Они не готовы конфликтовать с Россией, отстаивая евроатлантические стремления украинцев.

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Что мы не заметили, упустили после Революции достоинства?

- Возможно, стоило провести более добросовестную люстрацию антимайданних политических сил. Но не факт, что в условиях активного наступления россиян на Донбассе и аннексии Крыма это было реально. Не могли в такой ситуации сильно разбрасываться кадрами.

К чему украинцы были не готовы?

- Получили возможность постоянного контроля над властью, однако не смогли его удержать и сделать установившейся практикой. Не справились с новыми свободами, которые упали на голову. Например, многие представители местной власти имеют дополнительные средства в регионах благодаря децентрализации. Однако они не реализуют их, потому что не знают как это сделать.

В обществе яркого регресса, к счастью, нет. Болото осталось болотом. Зато активное меньшинство немного увеличилась за эти шесть лет и мобилизовалась после смены власти.

День достоинства и свободы отмечают в Украине 21 ноября в честь начала этого дня Оранжевой революции 2004-го и Революции Достоинства 2013 года.

Праздник является преемником Дня Свободы, который отмечался 22 ноября в честь Оранжевой революции в 2005-2011 годах. Его отменил указом Президент Виктор Янукович.

13 ноября 2014 Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому в Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы

Автор: Ангелина КОВАНДА
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