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четверг, 23 декабря 2021 10:29

Главе ЧВК "Вагнера" объявили подозрение

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Главе ЧВК &quot;Вагнера&quot; объявили подозрение
Уткина подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Фото: Pexels

Офис генпрокурора объявил подозрение руководителю частной военной компании "Вагнер" Дмитрию Уткину.

Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны, говорится в сообщении Офиса.

"По данным следствия, находясь на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, руководитель ЧВК "Вагнер" в период с июля 2014 по март 2015 года, действуя по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем, осуществлял командование подчиненными ему подразделениями боевиков и координировал их действия", - говорится в сообщении.

В январе-феврале 2014 года подразделения Уткина вели интенсивные боевые действия против подразделений АТО на Дебальцевском направлении. Он сам подчинялся командующему вторым армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ.

Сам Уткин является подполковником запаса РФ.

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Сейчас решается вопрос об объявлении его в розыск.

"Радио Свободы" сообщало, что Европейский Союз планирует ввести санкции против бывшего офицера российских специальных сил, руководителя группировки "Вагнер" Дмитрия Уткина, одного из подрядчиков частной военной компании в Сирии Станислава Дичко, причастного к действиям ЧВК в Центральноафриканской Республике Валерия Захарова.

Международная группа расследователей Bellingcat в середине ноября опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ЧВК Вагнер. В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке "вагнеровцев" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала договоренного тогда перемирия на Донбассе.

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