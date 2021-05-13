Глава ВОЗ вакцинировался от коронавируса

Гебреесус вакцинировался от Covid-19. Фото: Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус вакцинировался от коронавируса.

"Сегодня наступила моя очередь привиться от Covid-19 в Университетской клинике Женевы", - написал глава ВОЗ в Twitter.

Каким именно препаратом не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще одна страна отказалась от вакцины AstraZeneca

Украинский фонд исследований на конкурсной основе профинансировал разработку двух Covid-вакцин. Еще одну вакцину разрабатывают негосударственные институты.