Глава СБУ назвал свою месячную зарплату

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, сколько зарабатывает в месяце. Фото: Укринформ

Глава СБУ Иван Баканов рассказал, что получает 57 тыс. грн зарплаты в месяц.

В то же время глава Службы безопасности подчеркнул, что его зарплата не является показателем уровня зарплат в ведомстве. Об этом он сказал в интервью Главкому.

По словам Баканова, в целом сотрудники СБУ получают за свою работу небольшие деньги, и это является одной из главных причин коррумпированности структуры.

"Получаю 57 тыс. гривен. Но не обо мне лично идет! Много кто говорит, что Служба безопасности Украины является коррумпированной. Вы просто посмотрите на уровень заработной платы работников Службы безопасности Украины и поймете, что в принципе люди, которые защищают нашу страну, просто физически не могут прожить на такую ​​заработную плату. Я могу вам показать графики, вы сами удивитесь ... И мы тогда с вами можем подискутировать, можно ли с таким уровнем материального обеспечения должным образом кормить свои семьи работникам Службы безопасности ", - отметил он.

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Ранее Иван Баканов анонсировал, что готовится "самая масштабная" реформа СБУ.