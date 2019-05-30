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четверг, 30 мая 2019 19:35

Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса назвал причины трагедий на украинских шахтах

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Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса назвал причины трагедий на украинских шахтах
Глава Независимого профсоюза горняков Донбасса назвал причины трагедий на украинских шахтах. Фото: Politeka

Недофинансирования шахт и коррупционная составляющая - две основные причины, которые ведут к авариям на украинских шахтах. Такое мнение высказал председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, комментируя трагедию на шахте "Лесная" во Львовской области, передает Главком.

"Из-за недофинансирования страдает охрана труда, техника безопасности, развитие шахт, все идет на выплату заработных плат. Отсюда аварии на шахтах. На "Степной" была авария, повлекшая множество жертв, и там не оказалось даже специалистов, которые должны были расследовать причины ", - отметил Волынко.

По его словам, одной из причин недофинансирования государственных шахт является отсутствие налаженных поставок угля с государственных шахт. В частности, речь идет о том, что компания "Центрэнерго" закупает уголь шахты "Краснолиманская" (шахта "Краснолиманская" принадлежит бизнесмену Виталию Кропачеву).

"Здесь не только коррупция, а, учитывая военное время, это вообще измена Родине. Госшахты должны работать без всяких слоев "смотрящих". Должна быть политическая воля руководства страны. Отсутствие сбыта угля негативно влияет на отрасль. Идет уничтожение своих шахт, а потом будем закупать уголь у вражеской стороны - в России, и по цене, которую потребует Россия. Идет уничтожение энергетической безопасности страны ", - подчеркнул Волынко.

Отметим, что ранее уголь Львовско-Волынского бассейна реализовывался по механизму встречных поставок между ДТЭК и Центрэнерго. Уголь государственных шахт Львовско-Волынского бассейна шел по адресу ТЭС "ДТЭК Западэнерго", а уголь "ДТЭК Павлоградуголь" и "ДТЭК Добропольеуголь" - по адресу ТЭС государственного "Центрэнерго". Однако позже Центрэнерго отказалась принимать уголь шахт Западной Украины. Народный депутат, председатель подкомитета по вопросам угольной промышленности комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Михаил Бондарь обвинил в этом бизнесмена Кропачева.

Напомним, в ночь на среду, 29 мая, в селе Селец Сокальского района Львовской области на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы, погибли два человека. По этому случаю президент Украины Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО.

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Дата
30
мая

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