Глава МИД Германии посетит Украину в День Независимости

Гайко Маас посетит Украину 24 августа. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас принял приглашение посетить Украину 24 августа.

Об этом сообщили в пресс служба МИД Украины по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Дмитрия Кулебы с немецким коллегой.

"Глава МИД Украины поблагодарил немецкому коллеге за принятое приглашение посетить Украину в важный день для нашей страны - День Независимости", - отметили в министерстве.

Как сообщается, министры обсудили ситуацию в Беларуси.

В свою очередь, Кулеба сообщил Мааса о задержании белорусскими властями двух украинских правозащитников общественной организации "Восток SOS". Дипломаты договорились поддерживать связь по этой ситуации.

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Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и согласились, что постоянное прекращение огня в зоне ООС способно создать предпосылки для дальнейшего мирного урегулирования.

Маас и Кулеба обсудили также перспективы контактов на уровне министров Нормандской четверки и согласились, что такая встреча четырех министров крайне необходима в ближайшие месяцы.

В то же время, Кулеба выразил благодарность Мааса за готовность правительства Германии предоставить Украине 18 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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