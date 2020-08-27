Глава Института нацпамяти раскритиковал идею большого герба

Дробович высказался против идеи большого герба. Фото: УНИАН

Украине вполне достаточно малого герба. Он понятен и воспринимается обществом. В стране есть более насущные вопросы.

Заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает УНИАН.

"Традиция создания крупных гербов связана с бывшими империями, в состав которых входили территории с различными геральдическими традициями, символами, которые нужно было объединить в один большой герб. В Украине нет такой потребности. Трезубец абсолютно хорошо воспринимается как на Донбассе, как в Крыму, так и на западе страны, и в ее центре. К тому же все предыдущие конкурсы на большой герб не были успешны. Возможно, вернуться к теме большого герба можно будет лет через пятьдесят", - сказал Дробович.

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В Конституции указано, что большой Герб Украины устанавливается с учетом малого герба и герба Войска Запорожского законом, что принимается не менее чем 300 голосами. Главным элементом большого Государственного герба Украины является Знак Княжеского Государства Владимира Великого - малый Государственный герб Украины.