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суббота, 08 мая 2021 22:50

Глава Еврокомиссии назвала сроки запуска Covid-паспортов

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Глава Еврокомиссии назвала сроки запуска Covid-паспортов
Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Фото: Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки запуска системы сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Система может заработать в Евросоюзе уже в июне.

Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств ЕС.

"Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании, идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне", - отметила глава ЕК.

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Ляйен подчеркнула, что политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. Глава комиссии заявила, что это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить "нефальсифицируемые доказательства" того, что они:

- либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;
- либо вакцинировались;
- либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

До 1 июля в Украине могут запустить Covid-паспорта. Они будут содержать данные о вакцинации, результаты ПЦР-тестов или информацию о выздоровлении от Covid-19.

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Дата
08
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