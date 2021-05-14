Гибридная война: Россия усилила кибератаки на Украину

С начала 2021 года СБУ нейтрализовала более 600 кибератак. Фото: pixabay.com

На фоне сосредоточения войск РФ возле украинско-российской границы СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину.

Об этом заявил начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк.

"СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак со стороны РФ накануне и во время скопления военных вблизи госграницы", - сказал он.

С начала 2021 года СБУ нейтрализовала более 600 кибератак и киберинцидентов, разоблачила попытки масштабных операций кибершпионажа в отношении отечественных органов исполнительной власти, субъектов сектора обороны и безопасности.

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В прошлом году СБУ нейтрализовала 460 киберинцидентов и кибератак на органы государственной власти и критически важные объекты инфраструктуры. За 2020 год было заблокировано 2,5 тыс. вебресурсов, которые использовались с преступной целью, и деятельность 20 хакерских группировок.