"Гибкий и тщеславный" - эксперт рассказал о новом премьер-министре

Леонид Швец: Реформатор должен провести каденцию так, чтобы помнили. Фото: Сергей Старостенко

Сейчас у нас самый молодой премьер-министр за историю независимости. Он - неопытный политик. Хорошо находит общий язык с высшим руководством. Может подстраиваться под Зеленского.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"В известной степени - это нормально. Но слишком большая гибкость вредна. Говорят, что он тщеславен. В меру - это хорошо. Если идешь в политику и не хочешь славы, тебе там нечего делать. Реформатор должен провести каденцию так, чтобы помнили.

Отсутствие опыта - небольшой недостаток. Николай Азаров имел отношение к 14 бюджетам Украины. Но такие ли люди нужны на руководящих должностях в государстве, которое хочет реформ? Двигать этим должны новые и немного безбашенные", - считает эксперт.

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Хотелось бы, чтобы новое правительство стало командой, отмечает он.

"Сможет ли Гончарук объединить этих людей? Каждый министр - сложная и многогранная личность. Важно, чтобы внутри Кабмина не выясняли, кто кому Рабинович, а поддерживали друг друга. Это - большой вызов", - добавляет Леонид Швец.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.