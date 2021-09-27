Гибель украинца в Польше: дело передали в другую прокуратуру

Дело о гибели в Польше украинца Дмитрия Никифоренко передали из Окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине
Это сделали, чтобы избежать обвинений в возможной предвзятости в ходе следствия, передает Укринформ.
"Во избежание возможных обвинений в отсутствии объективности в следствии, которое должно выяснить обстоятельства смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко, заместитель Генерального прокурора Польши Кшиштоф Серак решил перенести дело за пределы региональной прокуратуры во Вроцлаве и передать ее региональном прокурору в Щецине для определения подразделения окружного уровня и продолжения производства", - говорится в сообщении.
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Представитель региональной прокуратуры в Щецине Марцин Лоренц подтвердил, что в прокуратуре ждут передачи материалов дела Никифоренко. После этого региональный прокурор примет решение, какая окружная прокуратура дальше будет вести дело.
25-летний гастарбайтер Дмитрий Никифоренко из города Немирова, Винницкая область, погиб 30 июля во Вроцлаве после задержания полицией и перевозки в вытрезвитель. Ранее Gazeta Wyborcza опубликовала данные видеомониторинга по задержанию украинца, свидетельствующие, что польские полицейские применили неадекватную к ситуации физическую силу.
Тело погибшего вернули в Украину только через две недели и с большим количеством грима на лице.
Польская полиция ведет внутреннее расследование трагического события. Со службы уволены уже двое полицейских, участвовавших в задержании украинца, продолжается процедура увольнения третьего полицейского.
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