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пятница, 27 ноября 2020 10:48

Гетманцев выступил за полный локдаун в Украине

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Гетманцев выступил за полный локдаун в Украине
Данил Гетманцев заявил, что жесткий карантин является более эффективным. Фото: Reuters

Введение локдауну в Украине придаст 0,5-0,7% к падению ВВП.

Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что жесткий карантин на 2-3 недели является более эффективным, чем карантин выходного дня, передает LB.

"Мы считаем, что локдаун на три недели придаст максимум до 0,5-0,7% к уже существующему падению ВВП. Это минус к тому минусу, который мы уже имеем. Но не более процента в любом случае. Это, конечно , плохо. Это больно. Однако, если мы говорим о жизни людей, это уже вопрос не денег. Это мировоззренческий вопрос, почему мы предоставляем приоритет. Я считаю, что обсуждать альтернативу жизни-деньги, даже одной жизни одного украинца и 0,7% ВВП мы не имеем морального права", - сказал он.

Гетманцев поделился своим мнением относительно карантина выходного дня.

"Проблема таких решений в том, что никто не знает правильных решений. Правительство приняло такое решение. Например, Турция тоже принял решение о карантине выходного дня. Правильное или нет, ну кто знает? Это покажет практика. Я сторонник более жестких мер, которые прогнозируемо будут эффективными. Если мы говорим о разрыве цепочки заражений, то точно эффективнее будет две или три недели локдауна, чем два дня с перерывом на рабочие. Но правительство - единственный орган, который может и должен принимать решение в такой ситуации", - добавил он.

Для поддержки малого и среднего бизнеса продолжает работать программа "5-7-9", указал депутат.

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"Если у предпринимателей есть долги, они перекредитуються по "5-7-9". С учетом инфляции у них получится нулевая ставка по этим кредитам. Если мы говорим о помощи по частичной занятости, при минимальной зарплате, то это уже есть. Вот почему я против карантина выходного дня. Потому что проблема карантина выходного дня заключается в том, что мы не можем администрировать льготы, которые предоставляем. Мы не можем реально проверить, кто работает, а кто нет, в каком объеме работает. Если мы говорим о локдауне, то в этом вопросе с локдауном проще. Президент объявил инициативы по поддержке бизнеса и украинцев в период карантина. Это действительно достаточно большие финансовые программы и если правительство найдет на них средства, то это будет значительная поддержка и бизнеса, и наемных работников за счет государства. Президент даже налоговые долги до 3 тысяч гривен предложил списать", - отметил он.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 16 218. Из них детей - 666, медработников - 655. Всего, по состоянию на утро 27 ноября, имеем 693407 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 909 - летальные. 192 пациентов умерли за последние сутки.

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