Германия открыла границу для украинцев

Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран.
Теперь украинцы снова смогут свободно путешествовать в Германию. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI).
Как и раньше государства и территории мира разделяют на зоны четырех категории:
- новых вариантов вируса;
- с высокой заболеваемостью;
- простого риска;
- те, которые больше не считаются зонами простого риска.
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С момента последних изменений список стран, которые считались особо опасными зонами через распространение более заразных вариантов коронавируса (первая категория), не расширился. А в перечень тех, которые больше не являются опасной зоной, кроме Украины вошли 18 стран.
К районам с особенно большим риском заражения попали Малайзия, Монголия, Намибия и Шри Ланка.
В страны с повышенным риском инфицирования коронавируса вошли Грузия, Катар, Мексика, Португалия и Испания.
Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов. Наиболее частыми являются головная боль, насморк и боль в горле.
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