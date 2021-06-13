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воскресенье, 13 июня 2021 17:09

Германия открыла границу для украинцев

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Германия открыла границу для украинцев
Германия открыла въезд для туристов из Украины. Фото: viza.vn.ua

Германия открыла въезд для туристов из Украины и ряда других стран.

Теперь украинцы снова смогут свободно путешествовать в Германию. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха (RKI).

Как и раньше государства и территории мира разделяют на зоны четырех категории:

- новых вариантов вируса;

- с высокой заболеваемостью;

- простого риска;

- те, которые больше не считаются зонами простого риска.

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С момента последних изменений список стран, которые считались особо опасными зонами через распространение более заразных вариантов коронавируса (первая категория), не расширился. А в перечень тех, которые больше не являются опасной зоной, кроме Украины вошли 18 стран.

К районам с особенно большим риском заражения попали Малайзия, Монголия, Намибия и Шри Ланка.

В страны с повышенным риском инфицирования коронавируса вошли Грузия, Катар, Мексика, Португалия и Испания.

Мутации коронавируса привели к изменению его основных симптомов. Наиболее частыми являются головная боль, насморк и боль в горле.

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Дата
13
июня

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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