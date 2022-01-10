Германия изменила для украинцев правила въезда

Германия изменила правила въезда для украинских туристов.
С 9 января Украина больше не входит в список стран с повышенным риском для Германии, сообщает МИД.
"Украина находилась в списке повышенного риска с 10 октября 2021 года", - говорится в сообщении.
Отныне въезд разрешен при условии предоставления одного из документов:
▪️ подтверждение полного курса вакцинации;
▪️ отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 48 ч.);
▪️ тест на антиген, который (сделанный за 48 ч.);
▪️ сертификат о выздоровлении от коронавируса.
С условиями въезда в другие страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.
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С 9 января Израиль изменил правила въезда для туристов. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом, однако при одном условии.
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