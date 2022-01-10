Германия изменила для украинцев правила въезда

Украинцы от шести лет должны показать либо справку о выздоровлении, либо сертификат о полной вакцинации, либо отрицательный тест. Фото: pixabay.com

Германия изменила правила въезда для украинских туристов.

С 9 января Украина больше не входит в список стран с повышенным риском для Германии, сообщает МИД.

"Украина находилась в списке повышенного риска с 10 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отныне въезд разрешен при условии предоставления одного из документов:

▪️ подтверждение полного курса вакцинации;

▪️ отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 48 ч.);

▪️ тест на антиген, который (сделанный за 48 ч.);

▪️ сертификат о выздоровлении от коронавируса.

С условиями въезда в другие страны можно ознакомиться на интерактивной карте МИД.

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С 9 января Израиль изменил правила въезда для туристов. Теперь будут пускать вакцинированных иностранцев и переболевших коронавирусом, однако при одном условии.