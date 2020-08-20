Германия хочет вернуть трансатлантические авиарейсы

Главная авиационная промышленная группа Германии предложила создать ограниченные воздушные коридоры между крупными американскими и европейскими узлами. Фото: pixabay.com

Немецкая авиакомпания Pitch планирует возобновить трансатлантические рейсы.

Главная авиационная промышленная группа Германии предложила создать ограниченные воздушные коридоры между крупными американскими и европейскими центрами, чтобы расшевелить вялый из-за пандемии рынок трансатлантических полетов, сообщает Bloomberg.

Пилотные проекты свяжут американские аэропорты в Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке с Франкфуртом и Мюнхеном в Германии, а также другими крупными европейскими межконтинентальными узлами, заявили руководители Федеральной ассоциации воздушного транспорта Германии.

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До карантина рынок трансатлантических авиаперевозок приносил наибольший доход в отрасли. Из-за эпидемии коронавируса крупные европейские авиаперевозчики, такие как Deutsche Lufthansa AG и IAG SA, были вынуждены перестать работать в полную силу.