Геращенко назвал виновного в погромах под Офисом президента

Участники акции в поддержку Сергея Стерненка жгли файеры и разрисовали стены Офиса президента. Фото: Watchers.Media

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко убежден, что в субботних беспорядках под зданием Офиса президента заинтересован Петр Порошенко.

"Есть человек, которому выгодно делать так, чтобы было чем хуже, тем лучше. Это тот человек, который считает, что он несправедливо проиграл на прошлых выборах президента. Он считает, что нужно делать чем хуже, тем лучше. А мы считаем по-другому: нужно строить новую Украину, делать ее безопасной, сильной, успешной... В субботу не пролилась ни одна капля крови, не поломалась ни одна кость, не разбита ни одна голова. Офис президента, стекла восстановим, его отмоют. Зато здоровье ничье не потеряно", - сказал Геращенко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Геращенко, провокаторы "получат достойный, жесткий, законный ответ".

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"Я сказал, кто заинтересован... Это бывший кандидат в президенты, который проиграл во втором туре. Это моя субъективная точка зрения", - резюмировал он.

Акция в поддержку Сергея Стерненко в знак протеста против его заключения началась 20 марта в 19:00 - в день его рождения. Участники скандировали: "Зеленский, не молчи!", а также: "Справедливость - Стерненко, справедливость - всем!". Протестующие выдвинули требования к президенту Владимиру Зеленскому: отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, генерального прокурора Ирину Венедиктову, освободить из-за решетки Стерненко и Андрея Антоненко, а также ввести санкции против Андрея Портнова. Участники протестов жгли файеры и бросали их в сторону полицейских. Кроме того, они разрисовали входные двери и стены Офиса президента, а также поразливали красную краску. В двух центральных дверях ОП протестующие разбили стекло и бросили туда петарду. Полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции в поддержку Стерненко возле Офиса президента Украины в Киеве и задержала одного из участников. После задержания под Печерским управлением полиции в Киеве произошли столкновения. Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве с использованием оружия.