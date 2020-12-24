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четверг, 24 декабря 2020 18:19

Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76

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Генералу Назарову суд остановил выполнение приговора. Его обвинили в катастрофе самолета Ил-76
Кассационный суд остановил выполнение приговора Назарову. Фото: ТСН

Генерал-майору Виктору Назарову Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда остановил исполнение приговора.

Его приговорили к 7 годам заключения за служебную халатность в деле катастрофы самолета Ил-76, передает "Радио Свобода".

Информацию подтвердил адвокат Назарова Михаил Турик.

Защита внесла кассационную жалобу на решение суда.

В Едином реестре судебных решений указано, что кассационную жалобу направили 21 декабря.

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23 декабря Кассационный суд остановил выполнение решения первой и второй судебных инстанций. Он вытребовал дело в кассационном порядке.

В ночь на 14 июня 2014 боевики, подконтрольные России, сбили транспортный самолет Ил-76МД ВСУ при заходе на посадку в Луганский аэропорт.

Ответственность за смерть украинских военнослужащих, а также за 28,7 млн ​​грн убытков положено и на ексначальника штаба АТО генерал-майора Виктора Назарова. Его обвинили в небрежном отношении к военной службе в боевых условиях, уточнив, что он проигнорировал несколько предупреждений разведки и СБУ о том, что в районе Луганского аэропорта действуют две группы противника из ПЗРК.

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