Гендиректор "Укроборонпрома" назначил трех заместителей

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей.
Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.
Даниил Федорчук стал заместителем по правовым вопросам, Михаил Морозов - заместитель по маркетингу и сбыту, Анатолий Незгодюк стал директором финансово-экономического департамента.
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Укрспецэкспорт вернули под контроль Укроборонпрома. Генеральный директор государственного концерна Абромавичюс подписал соответствующий указ.
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