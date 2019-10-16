Гендиректор "Укроборонпрома" назначил трех заместителей

Абромавичус назначил троих заместителей. Фото: Prm

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварус Абромавичус назначил еще трех заместителей.

Об этом сообщает пресс-служба госконцерна.

Даниил Федорчук стал заместителем по правовым вопросам, Михаил Морозов - заместитель по маркетингу и сбыту, Анатолий Незгодюк стал директором финансово-экономического департамента.

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Укрспецэкспорт вернули под контроль Укроборонпрома. Генеральный директор государственного концерна Абромавичюс подписал соответствующий указ.