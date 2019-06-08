Где завтра не будет осадков

По всей Украине возможны грозы. Фото: Fotokto

В воскресенье в Украине будет жаркая погода.

В большинстве регионов пройдут кратковременные грозы. На Востоке без осадков.

В Донецкой и Луганской температура поднимется до +31 градусов.

В западных областях ожидается +24...+26 градусов.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

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Грозы пройдут по всей Украине, кроме Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. На Западе возможен град, порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.

В Киеве и ночью, и днем ​​вероятные грозы. Температура прогреется до +27...+29 градусов.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве в ближайшие часы. В ближайшие 2 часа и до конца суток, 8 июня, в Киеве ожидается гроза и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый уровень опасности - желтый, передает пресс-служба КГГА.