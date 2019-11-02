"Где я возьму 100 млн?" - Дубневич о решении суда

 
Ексклюзивы
1/5
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
Просмотров: 1458
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1215
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 747
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
"В НАТО берут тех, кто туда стучится" - что Украине нужно сделать для членства в Альянсе
Просмотров: 144
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Просмотров: 3969
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 369
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 1125
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2952
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1872
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 900
Фото
Все фото
7
15
6
11
4
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Рассказали, как живут украинцы в Австралии и Новой Зеландии
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Карнавал страха: как праздновали Хэллоуин в Мексике
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Кива - Пеннивайз, Шуфрич - зомби: украинские нардепы в праздничном гриме
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
Хэллоуин в разгаре: поздравительные открытки и страшные стихи
В Киеве выпал снег
В Киеве выпал снег
Видео
Все видео
Горит свалка, которую не могут потушить
Горит свалка, которую не могут потушить
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Фильм об Украине одновременно представили в 7 странах
Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней
Отец Гандзюк пригласил президента на акцию памяти о ней
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Интервью
1/5
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 369
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 2952
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1872
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 963
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Сергей Бабкин рассказал о духовных практиках в семье
Просмотров: 612
Колонка
Світлана Корженко
Світлана Корженко
02 ноября 2019
1 Просмотров: 270
Урятували
– У нас вчора була придибенція, – каже донька телефоном. Вона вчиться в Києві, в художній школі. Живе в гуртожитку при навчальному ...
суббота, 02 ноября 2019 20:37

"Где я возьму 100 млн?" - Дубневич о решении суда

  Комментировать
&quot;Где я возьму 100 млн?&quot; - Дубневич о решении суда
Дубневич не доволен решением суда относительно залога в 100 млн грн. Фото: BBC

Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что недоволен решением суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

Дубневич считает, что залог слишком большой. По его словам, это даже больше чем просили прокуроры. Об этом он сказал в интервью журналистам, передает Hromadske.

"Где я возьму 100 млн? Не доволен я решением, потому что слишком большой залог", - сказал он.

Депутат также заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Залог нужно внести в течении пяти дней.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил Дубневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в ходатайстве генпрокурора Рябошапки об аресте Дубневича. Вместо этого, суд назначил залог в размере 100 млн гривен.

По информации следствия, Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Где я возьму 100 млн?" - Дубневич о решении суда». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

Премьер-министра убили личные охранники

Самое читаемое
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
Секс, деньги, наркотики: фотографа обвинили в подглядывании
20
 Просмотров: 69555
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+)
  Смертельное ДТП на трассе: просят узнать погибшего (18+) Просмотров: 18639
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Военные и волонтеры восстали против Сивохо 2 Просмотров: 16174
Зеленскому устроили &quot;коридор позора&quot; в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
 4 Просмотров: 13725
Без трусов и с декольте до пупка: бывший &quot;ангел&quot; VS засветила прелести на вечеринке
Без трусов и с декольте до пупка: бывший "ангел" VS засветила прелести на вечеринке
5
 Просмотров: 10045
Общество
Горит свалка, которую не могут потушить
Горит свалка, которую не могут потушить
Лавренюк может стать заместителем Авакова: что об этом известно
Лавренюк может стать заместителем Авакова: что об этом известно Просмотров: 189
Портнов обижен на Майдан и пытается поквиватись - Волох
Портнов обижен на Майдан и пытается поквиватись - Волох
 Просмотров: 324
Авария автобуса в Хмельницкой области: возросло количество пострадавших
Авария автобуса в Хмельницкой области: возросло количество пострадавших Просмотров: 909
Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов
Боевики обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов Просмотров: 162
Больше всего комментируют
11
Против нардепа Федыны возбудили уголовное дело
4
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
4
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
2
Оккупанты задержали украинца на границе с Крымом
2
Военные и волонтеры восстали против Сивохо
Голосов: 46787
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua