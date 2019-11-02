"Где я возьму 100 млн?" - Дубневич о решении суда

Дубневич не доволен решением суда относительно залога в 100 млн грн. Фото: BBC

Народный депутат Ярослав Дубневич заявил, что недоволен решением суда относительно меры пресечения в виде залога в 100 млн гривен.

Дубневич считает, что залог слишком большой. По его словам, это даже больше чем просили прокуроры. Об этом он сказал в интервью журналистам, передает Hromadske.

"Где я возьму 100 млн? Не доволен я решением, потому что слишком большой залог", - сказал он.

Депутат также заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда.

Залог нужно внести в течении пяти дней.

"Если я не найду средства, то придется сидеть в СИЗО", - добавил Дубневич.

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"Де я візьму 100 мільйонів? Не задоволений я рішенням, тому що завелика застава" — депутат Дубневич прокоментував рішення суду, який обрав запобіжний захід у вигляді застави в 100 млн грн депутату pic.twitter.com/MHBzF8TqTD — hromadske (@HromadskeUA) 2 листопада 2019 р.

Высший антикоррупционный суд Украины отказал в ходатайстве генпрокурора Рябошапки об аресте Дубневича. Вместо этого, суд назначил залог в размере 100 млн гривен. По информации следствия, Дубневич в должности председателя комитета по вопросам транспорта наладил схему с завышения цены при реализации стрелочной продукции для "Укрзализныци". Связанные с ним фирмы закупали у производителя продукцию, после чего продавали ее по завышенной цене. Такая схема нанесла государству ущерб на 93 млн грн.