Где в Украине больше всего больных коронавирусом

За последние сутки наибольшее количество случаев Covid-19 зарегистрировано в Киеве Фото: wz.lviv.ua

По состоянию на 25 июля в Украине обнаружили 63 929 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Из них 1 590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 1 106 новых случая. В общем провели 951 82 тестирование методом ПЦР.

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В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 2512 случаев;

Волынская область - 3503 случая;

Днепропетровская область - 1317 случаев;

Донецкая область - 842 случая;

Житомирская область - 1691 случай;

Закарпатская область - 4774 случая;

Запорожская область - 725 случаев;

Ивано-Франковская область - 3937 случаев;

Кировоградская область - 690 случаев;

г. Киев - 7525 случаев;

Киевская область - 3461 случай;

Львовская область - 8702 случая;

Луганская область - 119 случаев;

Николаевская область - 539 случаев;

Одесская область - 2846 случаев;

Полтавская область - 388 случаев;

Ровенская область - 5542 случая;

Сумская область - 411 случаев;

Тернопольская область - 2672 случая;

Харьковская область - 3342 случая;

Херсонская область - 219 случаев;

Хмельницкая область - 1037 случаев;

Черновицкая область - 5548 случаев;

Черкасская область - 897 случаев;

Черниговская область - 690 случаев.

По состоянию на 25 июля в Украине госпитализируются - 205 больных коронавирусом, которым нужна помощь в условиях стационара, в больнице.