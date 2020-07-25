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суббота, 25 июля 2020 11:57

Где в Украине больше всего больных коронавирусом

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Где в Украине больше всего больных коронавирусом
За последние сутки наибольшее количество случаев Covid-19 зарегистрировано в Киеве Фото: wz.lviv.ua

По состоянию на 25 июля в Украине обнаружили 63 929 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Из них 1 590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировали 1 106 новых случая. В общем провели 951 82 тестирование методом ПЦР.

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В общем случаи выявлено:

Винницкая область - 2512 случаев;
Волынская область - 3503 случая;
Днепропетровская область - 1317 случаев;
Донецкая область - 842 случая;
Житомирская область - 1691 случай;
Закарпатская область - 4774 случая;
Запорожская область - 725 случаев;
Ивано-Франковская область - 3937 случаев;
Кировоградская область - 690 случаев;
г. Киев - 7525 случаев;
Киевская область - 3461 случай;
Львовская область - 8702 случая;
Луганская область - 119 случаев;
Николаевская область - 539 случаев;
Одесская область - 2846 случаев;
Полтавская область - 388 случаев;
Ровенская область - 5542 случая;
Сумская область - 411 случаев;
Тернопольская область - 2672 случая;
Харьковская область - 3342 случая;
Херсонская область - 219 случаев;
Хмельницкая область - 1037 случаев;
Черновицкая область - 5548 случаев;
Черкасская область - 897 случаев;
Черниговская область - 690 случаев.

По состоянию на 25 июля в Украине госпитализируются - 205 больных коронавирусом, которым нужна помощь в условиях стационара, в больнице.

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Дата
25
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