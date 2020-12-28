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понедельник, 28 декабря 2020 15:13

Где украинцы будут встречать 2021 год

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Где украинцы будут встречать 2021 год
23% опрошенных в возрасте 18-29 лет планируют встретить Новый год в компании. Фото: pixabay.com

Большинство украинцев будут встречать Новый год дома. Доля тех, кто пойдет в гости, уменьшилась вдвое в связи с пандемией.

81% украинцев хотят встретить 2021 год в семейном кругу, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инциативы" им. Илька Кучерива. Это на 14% больше, чем в 2 предыдущих года.

Каждый десятый - 9% - надеется провести новогоднюю ночь в гостях у друзей или родственников.

В то же время 23% опрошенных в возрасте 18-29 лет планируют встретить Новый год в компании. Среди респондентов старше 60 лет 7% проведут праздник одни перед телевизором, а 6% и вовсе праздновать не будут.

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Украинцы планируют потратить на новогодний стол почти 1,5 тыс. грн. В этом году на угощения потратят меньше денег, чем в 2 предыдущие годы.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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