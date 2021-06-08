Где сегодня ждать грозы

8 июня в большинстве областей Украины ожидаются ливни с грозами. Лишь на западе установится сухая и малооблачная погода. Теплее всего будет в Волынской и Ровенской областях, чуть прохладнее - на востоке страны и в Крыму.
Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, которая будет сегодня преобладать в областных центрах.
В Киеве пройдет небольшой дождь, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +24°С.
Во Львове во вторник будет малооблачно. Днем воздух прогреется до +24°С.
В Луцке также малооблачная погода, днем столбики термометров покажут +26°С.
В Ровно во вторник - переменная облачность, днем +26°С.
В Тернополе 8 июня днем будет +24°С, переменная облачность.
В Хмельницком сегодня также переменная облачность, температура днем в пределах +23°С.
В Ивано-Франковске будет незначительная облачность, днем +24°С.
В Черновцах и Виннице во вторник ожидается ливень и переменная облачность, температура днем до +24°С.
В Житомире сегодня также переменная облачность, температура днем +24°С, гроза.
В Черкассах и Полтаве - переменная облачность, днем +22°С, пройдет ливень.
В Кропивницком ожидается небольшой дождь и переменная облачность, температура днем +23°С.
В Одессе, Херсоне и Николаеве 8 июня - переменная облачность, температура днем +25°С, пройдут сильные ливни.
В Харькове, Днепре и Запорожье температура днем установится в пределах +22°С, ожидаются ливни и переменная облачность.
В Сумах сегодня потеплеет до +12...23°С, переменная облачность, ливень.
В Симферополе во вторник будет сухо, температура в пределах +13...20°С, незначительная облачность.
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Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.
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