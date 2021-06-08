Где сегодня ждать грозы

В Тернополе 8 июня днем будет +24°С, переменная облачность. Фото: pixabay.com

8 июня в большинстве областей Украины ожидаются ливни с грозами. Лишь на западе установится сухая и малооблачная погода. Теплее всего будет в Волынской и Ровенской областях, чуть прохладнее - на востоке страны и в Крыму.

Предлагаем подробнее ознакомиться с погодой, которая будет сегодня преобладать в областных центрах.

В Киеве пройдет небольшой дождь, ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем будет достигать +24°С.

Во Львове во вторник будет малооблачно. Днем воздух прогреется до +24°С.

В Луцке также малооблачная погода, днем столбики термометров покажут +26°С.

В Ровно во вторник - переменная облачность, днем +26°С.

В Тернополе 8 июня днем будет +24°С, переменная облачность.

В Хмельницком сегодня также переменная облачность, температура днем в пределах +23°С.

В Ивано-Франковске будет незначительная облачность, днем +24°С.

В Черновцах и Виннице во вторник ожидается ливень и переменная облачность, температура днем до +24°С.

В Житомире сегодня также переменная облачность, температура днем +24°С, гроза.

В Черкассах и Полтаве - переменная облачность, днем +22°С, пройдет ливень.

В Кропивницком ожидается небольшой дождь и переменная облачность, температура днем +23°С.

В Одессе, Херсоне и Николаеве 8 июня - переменная облачность, температура днем +25°С, пройдут сильные ливни.

В Харькове, Днепре и Запорожье температура днем установится в пределах +22°С, ожидаются ливни и переменная облачность.

В Сумах сегодня потеплеет до +12...23°С, переменная облачность, ливень.

В Симферополе во вторник будет сухо, температура в пределах +13...20°С, незначительная облачность.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.