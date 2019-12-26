Где и за сколько украинцы встретят Новый год: опрос

61% украинский в 2019 году были очень или преимущественно счастливыми. Больше всего счастливых - на западе страны. Фото: archive.kolo.poltava.ua

На новогоднее угощение украинцы готовы потратить в среднем почти 1400 грн.

67% украинцев встретят Новый год дома, согласно данным опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Центром Разумкова.

Еще 16,5% - в гостях, 3% - в общественном заведении или на публичном праздновании, 2% - в одиночестве перед телевизором, 1% - в интересном путешествии Украиной, 1% - за рубежом, 0,5% - в компании интернета.

3% опрошенных не будут праздновать, а пойдут спать. Еще 6% не решили, что делать в новогоднюю ночь.

Средняя сумма, которую готовы потратить на новогодний стол, - 1390 грн. Это меньше, чем в прошлом году - 1752 грн. В то же время 23% опрошенных ответили, что на новогодний стол не имеют денег.

В общем 61% украинцев в 2019-м были очень или преимущественно счастливыми, как и в 2018 году (60%). Больше всего "счастливчиков" оказалось на западе страны - 72%. В центре их 58%, на юге - 65%, на востоке - 55%.

Большинство респондентов поделились довольно оптимистичными ожиданиями на 2020 год: 21% уверены, что следующий год обязательно будет лучшим, чем нынешний, еще 61% на это надеется, 8% предполагают, что хуже будет больше. 1% опрошенных уверены, что следующий год будет хуже этого.

В Припяти впервые установили новогоднюю елку с момента аварии на Чернобыльской АЭС. На ее открытие приехали бывшие жители города, которые украсили дерево новогодними игрушками и своими фотографиями с детства.