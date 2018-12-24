Где будут встречать Новый год украинцы - соцопрос

Большинство населения Украины планирует встречать Новый год дома. Об этом сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований имени Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Согласно данным соцопроса, 68,4% украинцев заявили, что планируют встречать Новый год дома, еще 10,9% собираются встретить его у друзей, 4,8% — у родственников, 3,2% собираются праздновать в кафе, ресторане или клубе. На главной площади города возле елки встречать праздник планируют 0,8%, столько же собираются поехать куда-то в пределах страны, а 0,3% запланировали встретить Новый год за границей.

В то же время, 0,7%, скорее всего, проведут праздник на работе, а 2,4% вообще не собираются праздновать Новый год.

Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 года. Опрошены были 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

24 декабря 2015 упала новогодняя елка в Подольском районе Полтавы. Причиной, вероятно, стал сильный порыв ветра. Событие состоялось без пострадавших, и сама конструкция не сильно повредилась. Поднимали елку с помощью автокрана, выровняли и установили на место.