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суббота, 22 декабря 2018 22:03

Большинство украинцев стали хуже жить - исследование

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Большинство украинцев стали хуже жить - исследование
Украинцы стали хуже жить. Фото: Ведомости

Согласно результатам социологического опроса, около 65% украинцев заметили ухудшение положения страны в целом за последний год.

Согласно результатам опроса, 34,4% украинцев считают, что положение страны значительно ухудшилось, еще 30,2% отметили, что оно "несколько ухудшилось". Кроме того, 22,6% украинцев считают, что этот показатель за год не изменился, 4,3% заметили некоторое улучшение, а 1,1% - даже значительное улучшение. Еще 7,4% отметили, что им трудно ответить, сообщила пресс-служба Украинского института социальных исследований им. Яременко и Центра "Социальный мониторинг".

Наибольшее ухудшение положения страны заметили на Донбассе (83,1%), также много об ухудшении говорили на юге (79,7%) и в Киеве (75,9%), тогда как улучшение чаще замечали на западе Украины (9,7% ).

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Приведенные данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 6 по 13 декабря 2018 Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" методом личного интервью. Опрошены были 2031 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность составляет 2,1%.

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22
декабря

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