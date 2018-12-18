Выяснили, сколько людей не хотят жить в Украине

Автор: РБК 63% опрошенных не собираются уезжать из Украины.

Каждый пятый хочет покинуть Украину. Об этом говорят результаты результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.



"63% опрошенных украинцев не собираются уезжать из Украины. 13% респондентов выразили намерение выехать на временное проживание и вернуться, когда ситуация в стране улучшится, 7% готовы выехать на постоянное жительство, остальные не определились с ответом", - говорит заместитель гендиректора Центра Разумкова Юрий Якименко.



По его словам, тревожным является тот факт, что среди молодежи до 29 лет доля желающих выехать составляет 47% против 38% тех, кто этого не хочет.

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Опрос проводился в июне во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных территорий. Опросили 2021 респондентов в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Раньше сообщалось, что почти треть украинцев в той или иной степени хотят восстановления СССР.