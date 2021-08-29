Где будет холодно, а где жарко - синоптики дали прогноз погоды на понедельник

Правый берег Украины зальет дождями. Фото: Getty Images Pr

В понедельник, 30 августа, Правобережье Украины ожидает дождливая погода. В западную часть страны придет похолодание, на востоке и юге - жара.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Температура ночью +12... + 17°С, в южных областях +20... + 22°С, днем ​​на Левобережье +30... + 34°С, в западных областях +19... + 22°С на остальной территории +22... + 29°С. Местами дождь.

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В Киеве в понедельник также временами дождь, местами гроза, температура ночью +15... + 17°С, днем ​​+25... + 27°С.

Утром 29 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах +22... + 26°С, в Днепре возле Киева - 22°С.

29 августа ночью в Прикарпатье, Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в западных, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди (I уровень опасности, желтый).