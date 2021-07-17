Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

За последние сутки в Украине обнаружили 591 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 41 ребенок и 9 медработников
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 196 человек. Умерли 52 718 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 180 957 человек, за последние сутки – 676, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 41 372 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 006, ИФА – 8 718. Также сделали 14 648 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 171 случай;
Винницкая область - 21 случай;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 40 случаев;
Донецкая область - 26 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 30 случаев;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 33 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 10 случаев;
Одесская область - 60 случаев;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 2 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 21 случай;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 21 случай;
Черновицкая область - 9 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.
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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.
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