Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 591 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 41 ребенок и 9 медработников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 196 человек. Умерли 52 718 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 180 957 человек, за последние сутки – 676, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 372 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 006, ИФА – 8 718. Также сделали 14 648 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 171 случай;

Винницкая область - 21 случай;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 40 случаев;

Донецкая область - 26 случаев;

Житомирская область - 11 случаев;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 30 случаев;

Ивано-Франковская область - 10 случаев;

Киевская область - 33 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 12 случаев;

Львовская область - 24 случая;

Николаевская область - 10 случаев;

Одесская область - 60 случаев;

Полтавская область - 7 случаев;

Ровенская область - 7 случаев;

Сумская область - 17 случаев;

Тернопольская область - 2 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 21 случай;

Хмельницкая область - 5 случаев;

Черкасская область - 21 случай;

Черновицкая область - 9 случаев;

Черниговская область - 13 случаев.

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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.