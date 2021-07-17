Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

 
Ексклюзивы
1/5
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 162
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 2448
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 531
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 153
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 702
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 810
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
"Банковая хочет забрать МВД себе": какие изменения ожидает министерство после Авакова
Просмотров: 423
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Просмотров: 513
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
"Больше пиара, чем дорог": проект Зеленского превратился в коррупционную кормушку
Просмотров: 495
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
"Большая стройка" Зеленского: результатом будет бедная страна с хорошими дорогами
1 Просмотров: 810
Фото
Все фото
8
10
10
5
5
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
&quot;Мы есть&quot;: родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
"Мы есть": родные пропавших без вести на Донбассе провели акцию
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Эшли Грэм потрясла новостью о второй беременности
Оползень на трассе Киев-Одесса обвалил часть дороги
Оползень на трассе Киев-Одесса обвалил часть дороги
Видео
Все видео
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, и дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 630
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 1872
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 549
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 639
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 153
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 08:56

Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика

  Комментировать
Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика
Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 591 новый случай коронавирусной инфекции. В частности, заболели 41 ребенок и 9 медработников

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 244 196 человек. Умерли 52 718 пациентов, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 180 957 человек, за последние сутки – 676, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 41 372 тесты на Covid-19. Из них методом ПЦР – 18 006, ИФА – 8 718. Также сделали 14 648 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 11,1 млн ПЦР-тестирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, введут ли в Украине обязательную вакцинацию

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 171 случай;
Винницкая область - 21 случай;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 40 случаев;
Донецкая область - 26 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 30 случаев;
Ивано-Франковская область - 10 случаев;
Киевская область - 33 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 12 случаев;
Львовская область - 24 случая;
Николаевская область - 10 случаев;
Одесская область - 60 случаев;
Полтавская область - 7 случаев;
Ровенская область - 7 случаев;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 2 случая;
Харьковская область - 35 случаев;
Херсонская область - 21 случай;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 21 случай;
Черновицкая область - 9 случаев;
Черниговская область - 13 случаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, которые будут признавать украинские Covid-сертификаты

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Где больше всего свирепствует Covid-19: свежая статистика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

В Атлантический океан упал самолет

Самое читаемое
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен 26 Просмотров: 28290
Аномальная жара спадет: назвали дату
Аномальная жара спадет: назвали дату 1 Просмотров: 11250
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 1 Просмотров: 8586
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 6867
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой 1 Просмотров: 5067
Общество
Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз
Кого и как одарит середина лета - астролог сделала впечатляющий прогноз
 Просмотров: 234
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 612
Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся
Народные приметы 17 июля - чьи желания сегодня сбудутся Просмотров: 261
Церковный праздник 17 июля - сегодня вспоминают успешного оратора, который был немым
Церковный праздник 17 июля - сегодня вспоминают успешного оратора, который был немым 1 Просмотров: 261
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
8
 1 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
26
Порошенко передал военным оборудования на миллион гривен
2
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
1
Рада уволила Авакова - ему пригрозили тюрьмой
1
Аномальная жара спадет: назвали дату
1
"Я украинец, у меня все украинское" - Ракицкий не хочет оставаться в России
Голосов: 56733
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть