Где больше всего нарушали карантин выходного дня

В Украине зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Карантин выходного дня в Украине больше всего нарушают во Львовской, Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Тернопольской областях и в Киеве.

В целом по стране зафиксировано 1029 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий, сообщает 15 ноября управление коммуникации Нацполиции.

За сутки полицейские начали 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

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"Около 20 тысяч правоохранителей привлечено к принятию мер по предотвращению распространения коронавируса и усиление публичной безопасности и порядка. В частности, работали 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 тысяч субъектов хозяйствования. В результате приостановлена ​​работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни", - сказано в сообщении.

Больше всего нарушений зафиксировано во Львовской области - 390; Днепропетровской - 209; Черкасской области - 128; Киеве - 121; Киевской области - 84; Тернопольской области - 74.

Как отмечается, всего с начала карантина в органы полиции поступило 134 067 сообщений, связанных с нарушением карантинных мероприятий. Полицейские составили 52003 административных протокола и начали 445 уголовных производств.

Спецподразделение полиции выбило дверь в ресторане "Гавана" на Печерске в Киеве, который работал в карантин выходного дня несмотря на запрет. Работники заведения час не хотели пускать полицейских, а перед этим избили журналиста и заблокировали съемочную группу в здании. Поэтому правоохранителям пришлось применить силу для пресечения нарушений.