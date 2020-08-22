ГБР завершило расследование по делу похищения Луценко и убийства Вербицкого

Один из подозреваемых более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования. Фото: Reuters

Государственное бюро расследований завершило расследование убийства Юрия Вербицкого и похищение и пытки Игоря Луценко во время событий "Революции Достоинства".

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

"Следователи управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах ... завершили досудебное расследование в отношении двух лиц, подозреваемых в участии в преступной организации, 21 января 2014 похитили Игоря Луценко и Юрия Вербицкого с Александровской клинической больницы города Киева, пытали их и убили Юрия Вербицкого ", - говорится в сообщении.

Подозреваемые обвиняются в - незаконном лишении свободы или похищении человека, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 146 УК Украины); - создании, руководстве преступной сообществом или преступной организацией, а также участия в ней (ч.1 ст. 255 УК Украины - незаконное препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций (ч, ст. 340 УК Украины (01.07.2020 ).

В то же время, один из фигурантов также подозревается в: - умышленном убийстве похищенного человека, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины); - истязании, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины); - подделке документов и их использовании (4 ст. 358 УК Украины (01.07.2020) - служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины (01.07.2020).

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В связи с использованием поддельного паспорта и использования заведомо поддельных официальных документов подозреваемый более 5 лет скрывался от органа досудебного расследования.

"Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. После завершения ознакомления сторон с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд", - говорится в сообщении.

Второго подозреваемого в похищении активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого 12 марта задержали следователи Держбюро расследований совместно со Службой безопасности Украины. Правоохранители получили разрешение следователя судьи на задержание, когда подозреваемый не явился на вызов.