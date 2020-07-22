ГБР задержало СБУшника-сутенера

Задержали работника СБУ, который занимался сутенерством. Фото: pixabay

Преступление сотрудника центрального аппарата Службы безопасности Украины раскрыло Государственное бюро расследований.

Работник СБУ занимался сутенерством, сообщает ГБР.

Предварительно известно, что он систематически требовал плату за "крышевание" от женщин, которые оказывали интимные услуги. Также сотрудник спецслужбы обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств - за что тоже получал от них деньги.

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Вчера следователи ГБР задержали фигуранта после того, как он в очередной раз получил деньги за сутенерство. Сейчас решается вопрос о вручении задержанному подозрения в злоупотреблении влиянием и сутенерстве. Максимальное наказание может составить до 7 лет лишения свободы.

В Киеве следователи ГБР задержали майора СБУ во время получения взятки. Взяточника арестовали после получения им части суммы - $1 тыс.