ГБР проверит правомерность действий патрульных, которые силой задержали супругов

ГБР открыло дело по факту возможного превышения власти патрульных. Фото: Bihus.info

Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможного превышения власти правоохранителями, которые задержали супругов в Киеве.

Полицейские задержали пару, которая снимала на видео спор между патрульными и водителем, который нарушил правила дорожного движения на Бессарабке. Судя по видео, которое опубликовали в сети, задержание происходило в грубой форме с применением силы.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, из-за задержания родителей он оставался закрытым в машине несколько часов.

В ГБР заявили, что по факту задержания было открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

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