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среда, 19 июня 2019 20:37

ГБР проверит правомерность действий патрульных, которые силой задержали супругов

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ГБР проверит правомерность действий патрульных, которые силой задержали супругов
ГБР открыло дело по факту возможного превышения власти патрульных. Фото: Bihus.info

Государственное бюро расследований открыло дело по факту возможного превышения власти правоохранителями, которые задержали супругов в Киеве.

Полицейские задержали пару, которая снимала на видео спор между патрульными и водителем, который нарушил правила дорожного движения на Бессарабке. Судя по видео, которое опубликовали в сети, задержание происходило в грубой форме с применением силы.

В автомобиле супругов находился несовершеннолетний ребенок, из-за задержания родителей он оставался закрытым в машине несколько часов.

В ГБР заявили, что по факту задержания было открыто уголовное производство. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств инцидента и оценки правомерности действий правоохранителей.

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У поселка Николаевка столкнулись автомобили "ВАЗ 21099" и BMW. За рулем последнего был старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и г. Севастополь. В результате аварии погибли 3 человека с "ВАЗа".

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