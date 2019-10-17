ГБР получило результаты проверки работников СБУ

В СБУ также проверили основания, на которых работники получили служебное жилье. Фото: vchasnoua.com

Результаты внутренней проверки СБУ относительно давления, которое могло быть со стороны работников службы на бизнес, передали в Государственное бюро расследований.

НАЗК также получило материалы в отношении двух сотрудников СБУ, которые имели незадекларированную недвижимость и "подделывали" по совместительству, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Установлено отдельные правонарушения сотрудников СБУ, которые необоснованно инициировали проведение досмотра товаров, коммерческих транспортных средств, не имея на это законных оснований. Еще ранее СБУ сообщала, что в ГБР также направлены результаты служебной проверки незаконного уничтожения табачных изделий (вещественных доказательств по делу)" , - написали в сообщении.

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В СБУ также проверили основания, на которых работники получили служебное жилье. Удалось выявить некоторые незаконные случаи получения квартир.

Всего в Службе безопасности провели 23 проверки и служебных расследования, по результатам которых до 55 человек приняли управленческие мероприятия. Несколько сотрудников СБУ, в том числе чиновников, находятся под следствием.

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке. Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа. Мужчина обратился в Службу безопасности Украины.