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ГБР открестилось от дела о томосе

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ГБР открестилось от дела о томосе
ГБР никоим образом в рамках дела о возможном "разжигание розни" не оценивает факт правомерности получения Томоса. Фото: ПЦУ

Вопросы, связанные с предоставлением украинской церкви томоса правоохранительные органы не расследуют.

Любые вопросы, связанные с добровольным созданием или объединением религиозных общин, не состоят в сфере полномочий правоохранительных органов, заявил глава ГБР Александр Соколов, передает "Українська правда".

"Согласно Конституции, государство отделено от церкви и не должно вмешиваться в вопросы реализации гражданами своего права на свободу вероисповедания. В плоскости функций правоохранителей то, что касается исключительно собственности или насилия, на что мы реагируем независимо от религиозной принадлежности", - сказал Соколов.

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По его словам, ГБР никоим образом в рамках дела о возможном "разжигание розни" не оценивает факт правомерности получения томоса.

Накануне, приветствуя украинцев с Днем крещения Руси-Украины пятый президент Петр Порошенко отметил, что в Украине расследуется дело о томосе, которым предоставлена ​​независимость Православной церкви Украины.

Против пятого президента Украины Петра Порошенко возбудили очередное уголовное производство. Его обвиняют в разжигании межрелигиозной розни. Об этом политик сообщил под Печерским райсудом Киева, где ему должны избрать меру пресечения.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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