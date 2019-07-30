ГБР обыскивает таможню и аэропорты

Проверяют должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением Фото: Кореспондент

Держбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводит санкционированные обыски на таможенных постах аэропортов "Киев" и "Запорожье", а также на Запорожской таможни.

Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

Проверяют должностных лиц Киевской городской таможни ДФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.

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"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины. Проводим досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст .364 УК Украины. Устанавливаем обстоятельства совершения уголовного преступления ", - написала Варченко.

Государственное бюро расследований провело обыски на бронетанковых заводах. Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.