Gazeta.ua запускает проект на Youtube

2 февраля стартует программа интервью "БОЧКА. Розмова по-українськи" на Youtube-канале Gazeta.ua. О главных событиях прошлого года и как они повлияют на XXI в. говорим с философом, эссеистом, главным редактором UkraineWorld.org Владимиром Ермоленко.

Автор: Анатолий ГАЕВСКИЙ Владимир ЕРМОЛЕНКО 40 лет, философ



"Люди устали от свободы. Запад, который считал, что его безопасность гарантирована, вдруг понял, что это не так. Если авторитаризм ХХ века управлял людьми через террор, репрессии и дисциплину, то авторитаризм ХХI – через технологии ", – говорит Ермоленко.

По его мнению, Зеленский наивно воспринимает понятие демократии.

"Весь его пафос,"слуга народа", "ты – президент" – это непонимание современных обществ. В Украине нормальная демократия, свободные выборы, дискуссия, свобода. Но нет хороших институтов. Зеленский может принять решение, но оно к низам просто не дойдет", - добавляет философ.

Вместе с гостями программы "БОЧКА. Розмова по-українськи" мы постараемся понять, что во времена перемен происходит на всех уровнях от культуры к геополитике, найти ответы, как и куда двигаться Украине. Ведет программу журналистка Ольга Богачевская.

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